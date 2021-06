België ontloopt degradatie op EK landenteams, Zagré en Vervaet doen olympisch zaakje

Na de eerste dag ging Nederland aan de leiding, maar het greep nog naast de promotie als derde. Tsjechië won de First League, voor Wit-Rusland. De eerste twee promoveren naar de Super League. België begon als tiende aan de tweede dag en bleef op die tiende stek staan.

Anne Zagré was de Belgische uitblinkster. Ze werd 2e op de 100 meter horden in een seizoensbeste van 12"87, drie honderdsten boven de olympische limiet. Zekerheid over Tokio heeft ze nog altijd niet, maar via de olympische ranking ziet het er rooskleurig uit. Ze is 33e, terwijl de beste 40 naar Tokio mogen.

Op de 200 meter maakte Imke Vervaet ook een uitstekende beurt. Ze stak de zege op zak in een seizoensbeste van 23"30. Ze is 50e op de olympische ranking, terwijl de beste 56 naar de Spelen mogen.

In het hamerslingeren benaderde Vanessa Sterckendries haar eigen Belgisch record van 69,91m. Ze werd 2e met 69m48.

Philip Milanov was in het discuswerpen 3e, maar de afstand viel met 61m26 tegen. Milanov moet oppassen, want op de olympische ranking is hij teruggevallen naar plaats 28, terwijl de beste 32 naar Tokio mogen.