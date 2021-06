Belgian Lion Sam Van Rossom doet er nog een jaartje bij in Valencia

Sam Van Rossom behoort stilaan tot het meubilair bij Valencia, waar hij sinds 2013 onder contract ligt. Maar de 35-jarige Belg is nog steeds van goudwaarde voor de club.

In 73 wedstrijden was hij dit seizoen gemiddeld goed voor 7,7 punten per match, 3,6 assists en 2 rebounds. Van Rossom werd door de fans ook verkozen tot Speler van het Jaar.

Met Valencia pakte Van Rossom al 3 prijzen: 2x de EuroCup en 1 Spaanse titel. Met 1.434 assists is hij ook de beste passer in de geschiedenis van de club.