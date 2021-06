Yellow Tigers leggen Italië over de knie na vijfsetter

Het duel met Italië, de nummer 9 van de wereld, was voor de Yellow Tigers (FIVB-12) het voorlaatste duel in de Nations League. In de Italiaanse badplaats Rimini waren de Belgische vrouwen met 3-2 te sterk voor het gastland. België kampeert daarmee op de 9e plaats, op 16 landen.

Zondag sluiten de Yellow Tigers hun Nations League-campagne af tegen Canada. Daarna richten de Belgische vrouwen hun blik op het EK, van 18 augustus tot 4 september. België speelt de groepsfase in Belgrado.