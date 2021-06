Wie wordt Belgisch kampioen? Dit zijn alle deelnemers bij de mannen en vrouwen

Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij om het BK te volgen. Op onze website en in onze app volgen we de vrouwenkoers van bij de start met tekstupdates, de finale is vanaf 12 u live te bekijken op Canvas en met livestream op onze platformen.

Bij de mannen houden we u op de hoogte van elke stroomstoot. De uitzending begint om 14 u op Eén. Onze livestream is uiteraard beschikbaar op onze kanalen en ook Radio 1 is uw compagnon de route in West-Vlaanderen.