Update: kans op tegenstander uit Groep des Doods is verkleind voor België

Kans op nummer 3 uit groep F is verkleind (maar niet onmogelijk)

De overwinning van Zwitserland tegen Turkije is goed nieuws voor België, als we ervan uitgaan dat de Rode Duivels groepswinnaar worden en de nummer 3 uit de Groep des Doods (met Duitsland, Frankrijk en Portugal) willen vermijden in de 1/8e finales.

Hoe wordt dit berekend?

Allesbepalend is wie de beste 4 derdes zijn. Dat wordt in de eerste plaats bepaald door het aantal gesprokkelde punten. Bij een gelijk aantal telt achtereenvolgens het doelpuntenverschil, gescoorde aantal goals en de disciplinaire balans.

Wat als de Rode Duivels alsnog 2e worden?

Bovenstaande scenario's zijn uiteraard alleen van toepassing als de Rode Duivels groepswinnaar worden. Stel dat het toch nog compleet mis zou lopen tegen Finland, dan ziet de wereld er volledig anders uit.

In dat geval treft België het nummer twee uit groep A in Amsterdam: dat is momenteel Wales, maar kan ook nog Zwitserland worden. In een eventuele kwartfinale zou de tegenstander dan Nederland zijn (als zij hun 1/8e finale overleven).

Op papier lijkt dat een veel makkelijker traject richting de finale. Bondscoach Roberto Martinez liet evenwel al verstaan dat het niet de bedoeling is om bewust te verliezen tegen Finland.