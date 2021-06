Unieke video: Hongaren breken het kot af na goal tegen Frankrijk

Bekijk de uitbundige viering van Attila Fiola

De tribunes van de Puskás Aréna ontploffen

"Ik heb tinnitus en moet naar de dokter!"

Attila Fiola zorgde 2 minuten in de extra tijd van de eerste helft voor het onmogelijke: een doelpunt scoren tegen wereldkampioen Frankrijk, met een beetje hulp van verdediger Varane.

Wat volgde was ongezien: de Hongaarse spelers waren even van de wereld, sprongen over een omheining richting een journaliste aan de zijkant, wier bureau ze bijna in tweeën braken, waarna ze enkele fans op de eerste rij in de armen vielen.

Intussen gingen de supporters elders helemaal uit hun dak. "Wat is dit? Ik heb tinnitus (soort oorsuizingen)! Morgen naar de dokter!", kraaide commentator Aster Nzeyimana. "Rookbommen, bengaals vuur,... het kan hier allemaal."