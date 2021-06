Philipsen over zijn blessure, de Tour en het BK: "De Tour blijft mijn doel"

"In de derde rit van de Ronde van België ben ik wat "gesjareld" geweest", opent Jasper Philipsen. Hij kwam er ten val en blesseerde zich aan zijn knie. Toch lijkt de snelle man van Alpecin-Fenix alweer op de goede weg. "Echt veel last heb ik nu niet meer. De blessure op zich gaat de goede richting uit. Momenteel heb ik wel nog een snijwonde en er is nog wat vocht aanwezig in mijn knie, maar Ik voel het wel dag per dag beter worden." "De laatste drie dagen ben ik zelfs al volledig aan het meetrainen", gaat Philipsen verder. Ondanks de positieve evolutie komt het Belgisch kampioenschap van morgen wel nog te vroeg voor de 23-jarige renner.

"We hebben verschillende opties om het BK te winnen"

"Het Belgisch kampioenschap is een wedstrijd die je in het begin van het seizoen sowieso aanstipt", vertelt Philipsen. "Maar de dokters willen vooral voorzichtig zijn en zeker niks forceren."

"Dat is jammer want als alles mee zou zitten, kon die titel ook gewoon in mijn handen terechtkomen deze keer. Nu moet ik die droom weer een jaartje parkeren. Al zal ik morgen wel duimen voor mijn ploegmakkers."

Één van die ploegmaten is topfavoriet Tim Merlier. "Tim is intrinsiek de snelste van België op dit moment. Als ze morgen met een grote groep naar de meet gaan, maakt hij dus een grote kans op de overwinning."

Toch heeft de ploeg ook nog andere mogelijkheden om morgen een derde keer op rij het Belgisch kampioenschap over de streep te trekken. "De rest van de teams wil natuurlijk niet met een dik pak - mét Merlier - naar de finish trekken, maar we hebben nog andere opties."

"Ik verwacht sowieso een zware wedstrijd. Op het Belgisch kampioenschap wordt er steeds hard gekoerst. Ook dit jaar is het bijvoorbeeld weer een lange wedstrijd. De sterke mannen komen dan sowieso wel bovendrijven."

"Starten aan de Tour de France blijft hét doel"