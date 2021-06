Moment van Karl: "Ronaldo negeerde hem, nu neemt Robin Gosens ultieme revanche"

"Vandaag kies ik niet voor een moment, maar voor een man van de dag: Robin Gosens, verkozen tot man van de match tegen Portugal. Op 5 juli, enkele dagen voor de EK-finale, wordt hij 27 jaar. Hij is geboren uit een Nederlandse vader en een Duitse moeder en heeft dus de dubbele nationaliteit. Toch koos hij voor de nationale ploeg van Duitsland."

"Het vierde doelpunt was er eentje van Gosens. En daar zit een mooi verhaal achter. 2 jaar geleden speelde hij met Atalanta in de Italiaanse beker tegen het Juventus van Ronaldo. Na de match wilde hij graag truitjes wisselen met Ronaldo, een kinderdroom die zou uitkomen. Maar Ronaldo negeerde hem straal, iets waar Gosens in zijn biografie over schreef."

"Vandaag kwam dan de grote revanche voor Gosens. Hij -en niet Ronaldo- werd man van de match. Portugal werd met 2-4 vernederd door de Duisters. Het doelpunt dat ik wil tonen is niet de 1-4 van Gosens, maar wel zijn afgekeurde goal in de 4e minuut voor buitenspel van zijn ploegmaat Gnabry. Dat was fenomenaal. De manier waarop hij die bal binnentrapt is weergaloos. Pefecte beheersing. Perfecte techiek. Echte voetbalkunst."