Messi loodst Argentinië voorbij het Uruguay van maatje Suarez in Copa America

Argentinië-Uruguay is één van de oudste voetbalderby's op deze planeet. Anno 2021 is het ook het duel tussen boezemvrienden Lionel Messi en Luis Suarez. De twee aanvallers gaven elkaar voor de aftrap een dikke knuffel, maar daarna was het bittere ernst in Brasilia.

Na 12 minuten kwam Argentinië op voorsprong dankzij Guido Rodriguez, middenvelder bij Betis. Hij kopte de uitstekende voorzet van zijn aanvoerder Messi tegen de touwen, goed voor zijn eerste in het shirt van Argentinië.

Messi zette daarna de wedstrijd volledig naar zijn hand - hij werd ook enkele keren stevig aangepakt door de Uruguayaanse verdedigers - maar kon niet meer scoren.

Ook Uruguay slaagde daar niet in, ondanks enkele kansen in het slot voor Man.United-spits Edinson Cavani.

Voor Argentinië is de het de zesde zege in tien duels tegen Uruguay. Met 4 op 6 is het ook coleider in zijn groep op de Copa America. Chili won de andere wedstrijd met 1-0 van Bolivia.