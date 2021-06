LA Clippers zijn voor het eerst finalist in de Western Conference

Los Angeles is uiteraard een Lakers-stad, maar de laatste jaren zijn de Clippers aan een opmars bezig in de NBA. De grote broer pakte vorig seizoen nog zijn 17e titel, maar door blessures bij de toppers zat een verlenging van hun titel er niet in voor de Lakers.

Supporteren voor de Clippers dan maar? Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Maar toch: de Clippers zijn bezig aan goede play-offs en plaatsten zich vannacht voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de finale van de Western Conference.

Zonder Kawhi Leonard, out met een knieblessure, won het team van coach Ty Lue (ex-speler van de Lakers) met 131-119 in eigen huis van de Utah Jazz om zo op 4-2 te komen. Het zag er nochtans lang niet goed uit voor de Clippers, die bij de rust tegen een achterstand van 22 punten aankeken.

Maar na de break ging plots alles voor het team. Vooral tweedejaars Terance Mann speelde zich in de kijker met 39 punten. Voor Utah, dat de reguliere competitie in de Western Conference als koploper afgesloten had, volstonden de 39 punten van Donovan Mitchell dan weer niet.

De Clippers nemen het in de Conference-finale op tegen Phoenix. De Suns kenden in hun halve finale weinig problemen met Denver (4-0).

In het Oosten zijn de twee finalisten nog niet bekend. Na zes duels is de winnaar in de confrontaties tussen Philadelphia-Atlanta en Brooklyn-Milwaukee nog niet aangewezen. Vannacht hing Philadelphia de bordjes weer gelijk tegen Atlanta: 104-99.