Kévin Reza hangt zijn fiets op het einde van het seizoen aan de haak

In een persbericht van zijn ploeg verduidelijkt Kévin Reza zijn afscheid. "Mijn beslissing is in de laatste weken versterkt geweest. De spanning in een peloton, de risico's die sommige renners nemen en de inspanningen bij elke versnelling, uit het zadel, keer op keer... Ik voel dat ik het niet langer meer kan opbrengen."

De Franse sprinter van B&B Hotels reed onlangs nog de Ronde van België. "In België stelde ik vast dat mijn conditie in orde was, maar het mentale niet. Mijn lichaam kan niet langer de druk aan. Voor de televisie lijkt de voorbereiding op een sprint gemakkelijk en vlot te gaan, maar in de realiteit is het anders."

Reza zal ook niet starten in de Tour komende zaterdag. "Ik wil rust nemen in juli om me voor te bereiden op mijn laatste wedstrijden. Daarna is het afgelopen. Wat de toekomst zal brengen, weet ik nog niet."