Jasper Philipsen niet aan de start van het BK wielrennen

Morgen gaan we op zoek naar een opvolger voor Dries De Bondt op het BK wielrennen. Bij Alpecin-Fenix willen ze natuurlijk heel graag de Belgische driekleur binnen de ploeg houden.

Op Twitter maakte Alpecin-Fenix bekend welke renners er morgen zullen strijden voor de titel van Belgisch kampioen. Naast titelverdediger Dries De Bondt starten ook onder meer Tim Merlier, Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch.

De opvallende afwezige is Jasper Philipsen. Hij is meer dan waarschijnlijk nog niet hersteld van zijn val in de Ronde van België vorige week. Na de derde rit moest hij opgeven met een snijwonde aan de knie, waarna hij drie dagen niet meer mocht fietsen.