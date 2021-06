Bob Jungels kent oorzaak van zijn blessure: "Slecht nieuws, maar opgelucht met duidelijkheid"

Al weken had Bob Jungels last van spierpijnen aan zijn onderste ledematen. Hierdoor kon de renner van AG2R Citroën Team zijn niveau van de voorbije seizoenen niet meer halen.

Jungels legt in een bericht op Twitter uit dat hij lange tijd kampte met onverklaarbare sensaties in de benen. "Ik heb verschillende tests en examens ondergaan om de oorzaak van wat ik voelde te achterhalen."

De Luxemburger kreeg uiteindelijk de diagnose van iliac arterial endofibrosis. "Dat is uiteraard geen goed nieuws, maar ik ben opgelucht dat er eindelijk een antwoord is en er een duidelijke weg is naar volledig herstel."

De diagnose komt wel vaker voor bij wielrenners. Een versmalling in de slagader verhindert de bloeddoorstroming naar de benen. Het gevolg is een verlies aan kracht en een snellere vermoeidheid tijdens het sporten.

Bob Jungels zal volgende week onder het mes gaan en mist hierdoor het Luxemburgse kampioenschap, de Tour en de Olympische Spelen. "Hopelijk kan ik zo snel mogelijk opnieuw beginnen fietsen", zegt Jungels.