10 weetjes over Robin Gosens, de onverwachte uitblinker bij Duitsland

Na Portugal-Duitsland werd Robin Gosens verkozen tot Man van de Match. Een terechte bekroning, want de Duitser heerste op de linkerflank en was ook nog eens goed voor een goal en assist. Maar wie is die 26-jarige Gosens, die nooit in Duitsland voetbalde?

1. Hij heeft een Nederlandse vader

Robin Gosens werd geboren in Emmerich, op een boogscheut van de Nederlandse grens. Zijn vader Holger, zelf een (bescheiden) ex-voetballer, heeft de Nederlandse nationaliteit, zijn moeder Martina, een goeie atlete, is Duitse.

2. Zijn tweede naam is Everardus

Robin Gosens heeft als opvallende tweede naam Everardus. Waarom zijn ouders hem die naam meegaven, konden we niet vinden, maar de enige Everardus die een beetje bekend is, is Everardus Witte, een franciscanermonnik die als bijnaam Het Heilig Bruurke kreeg, vanwege zijn devotie. Tal van straten, pleinen en colleges in Limburg, vlak bij Emmerich dus, zijn naar hem vernoemd. Misschien haalden vader en moeder Gosens daar hun inspiratie?

Het graf van Everardus Witte.

3. Hij werd ontdekt door een scout van Vitesse toen hij licht dronken was

In zijn jeugdjaren was Gosens niet echt fanatiek met voetbal bezig, ook al speelde hij voor lokale ploegen als Bocholt (in Duitsland) en Rhede. Bij een jeugdmatch van die laatste club werd hij ontdekt door een scout van Vitesse. "Eigenlijk was ik een beetje dronken tijdens die match", zei Gosens daar later over. "Ik en mijn vrienden gingen toen tijdens het weekend vaak uit, ook zo op die dag van die wedstrijd. Maar blijkbaar was ik toch goed genoeg om op te vallen bij die scout."

4. Hij drinkt nu geen alcohol meer

Gosens is de voorbije jaren steeds professioneler gaan leven. De drank heeft hij inmiddels nagenoeg volledig afgezworen, net als alle fastfood. "Voor mijn vrienden is het gemakkelijk, want ik kan nu altijd de BOB zijn."

5. Bij Heracles was hij ploegmaat van Wout Weghorst

Gosens zou bij Vitesse uiteindelijk nooit echt doorbreken. Pas op zijn 19e debuteerde hij op het profniveau, bij tweedeklasser Dordrecht. Van Dordrecht ging het naar Heracles, waar hij ploegmaat was van onder meer Wout Weghorst, de huidige Nederlandse international die net als Gosens een bijzondere weg naar de top aflegde. Ook Weghorst gebruikte het kleine Heracles om (zij het met een tussenstap bij AZ) furore te maken in het buitenland.

Wout Weghorst (2e van links) met Robin Gosens (midden) bij Heracles.

6. Hij weigerde een selectie voor Oranje

Aan zijn Nederlandse vader dankt Gosens ook een Nederlands paspoort. Hij speelde al bij Atalanta toen toenmalig Nederlands bondscoach Ronald Koeman polste of hij het zag zitten om voor Oranje uit te komen. "Ik heb mijn hart laten spreken en gekozen voor het land waar ik het meeste gevoel bij heb. Dat is Duitsland. Daar ben ik opgegroeid en voel ik me het meest mee verbonden."

7. Hij spiegelt zich aan David Alaba

Gosens begon zijn carrière eigenlijk als verdedigende middenvelder, maar hij schoolde zich om tot linksachter en nu linkse wingback. "Op de linkerflank krijg je meer speelkansen. David Alaba (de Oostenrijker van Bayern, volgend seizoen bij Real) is een van mijn rolmodellen. Ook hij werd met succes omgeschoold tot een linksachter."

8. Hij combineert het voetbal met een studie psychologie

Omdat pas laat duidelijk werd dat Gosens een toekomst zou hebben in het profvoetbal heeft hij zijn studies nooit verwaarloosd. Aanvankelijk wou hij politieagent worden zoals zijn grootvader, maar uiteindelijk neigden zijn interesses meer naar psychologie, de studie die hij nu combineert met het voetbal. "Het is goed om niet altijd met je werk bezig te hoeven zijn. De cursussen houden me met de voeten op de grond en tonen me dat er nog andere problemen zijn. Dat is goed voor mijn mentale gezondheid."

9. Hij heeft (net als zijn zus) een tattoo met zijn geboortedatum

Zoals zowat elke profvoetballer heeft Robin Gosens zijn lichaam versierd met enkele tatoeages. Zo vinden we op zijn linkerbovenarm een tattoo van een hartslag samen met zijn geboortedatum in Romeinse cijfers. Zijn zus Chantal heeft exact dezelfde tatoeage (uiteraard met haar eigen geboortedatum) in haar nek.

10. Hij schreef op zijn 26e al een autobiografie