Witsel: "Haaland doet me denken aan de Romelu van zo'n 5 jaar geleden"

"Haaland doet me denken aan Romelu", vertelt Witsel. "Maar de Romelu van 5 of 6 jaar geleden, misschien."

"Lukaku heeft nu alles in huis om de spits te zijn die hij nu is. Hij heeft de voorbije jaren enorme stappen gezet in zijn balcontroles, in de manier waarop hij zijn lichaam gebruikt. Nu is hij al enkele jaren wereldtop."

"Haaland doet me wel aan Romelu denken. Wat hij al doet op zijn leeftijd, dat is ongelooflijk. Maar hij heeft nog die kleine werkpuntjes: hoe hij zijn lichaam gebruikt, zijn aannames, de bal bijhouden en terugspelen..."

"Dat zijn echt de dingen die Lukaku vandaag de dag top doet. Als Haaland daar ook nog in kan verbeteren, dan is hij over twee jaar een van de besten ter wereld."

Smerig vraagje: met wie speelt Witsel het liefst? "O la la la...Lukaku", zegt hij, terwijl hij op het Belgische embleem op zijn borst klopt.