Wie wint het boek "Zo word je een oersterke voetballer"? Ontdek het hier

Deze 5 mensen winnen het boek "Zo word je een oersterke voetballer"

Wat kun je allemaal leren in het boek?

"Het is een boek met levensstijltips om beter te presteren en minder geblesseerd te zijn", zegt Thomas D'havé, die als osteopaat onder meer werkte voor Ajax en West Ham en gespecialiseerd is in voetbalblessures. "We leggen uit wat je allemaal kunt doen om je prestatievermogen en je blessurebestendigheid te verbeteren."

Het boek hanteert de principes van de klinische psycho-neuro-immunologie (KPNI). "Dat is de multidisciplinaire wetenschap die de mens als geheel bestudeert", legt D'havé uit. "In de KPNI zien we hoe alle menselijke systemen met elkaar verbonden zijn en hoe onze levensstijl en onze gezondheid ons prestatievermogen beïnvloeden."

"In het boek leggen we uit hoe elke ambitieuze en leergierige voetballer door aanpassingen in zijn dagelijkse leven mentaal en fysiek stressbestendiger kan worden. Op die manier kom je tot de best mogelijke prestaties."

"Dankzij 18 tips, verdeeld over 18 hoofdstukken, komt de lezer te weten hoe het lichaam precies werkt en hoe je tot betere prestaties en minder blessures kunt komen."