Wat Kevin De Bruyne zo uniek maakt: 10 scans in 8 seconden => sublieme assist

Kevin De Bruyne is de Nostradamus onder de Rode Duivels. Hij ziet ruimtes op een voetbalveld die gewone stervelingen niet merken. Een unieke analyse van zijn assist tegen Denemarken leert dat dat allerminst toeval is. Wel het gevolg van een fenomenaal omgevingsbewustzijn. Een blik in het hoofd van de metronoom.

De match tegen Denemarken was een zoveelste masterclass. Met een doelpunt en een assist had Kevin De Bruyne een enorm aandeel in de straffe ommekeer van de Rode Duivels. Veel zaken die hem zo uniek maken, kon iedereen met het blote oog zien. Zoals De Bruynes geweldige traptechniek, vista en drive. Een ander facet is minder visibel: het omgevingsbewustzijn van de middenvelder. Door een virale tweet kwam het nu toch onder de aandacht. Daaruit blijkt dat De Bruyne 10 keer de omgeving scant - 5 keer de bal, 5 keer zijn ploegmaats - in de 8 seconden voor zijn fantastische assist.

Scanning-patroon

De man van de tweet is niet de eerste de beste. Geir Jordet is een grote naam in de wereld van de voetbalpsychologie en de absolute autoriteit als het gaat om "scanning". Kort uitgelegd: scanning is een actie waarbij een speler de omgeving screent om te zoeken naar informatie die hij kan gebruiken voor een actie met de bal.



Volgens Jordet - en vele topcoaches - is het één van de facetten die gewone van geweldige spelers onderscheidt.



"En Kevin De Bruyne is één van de allerbeste op dat vlak", benadrukt Jordet. "Met onze faculteit hebben we ruim 200 topspelers geanalyseerd op hun scanning-patroon. Wel, De Bruyne is uitzonderlijk op dat vlak." "Met mijn tweet probeerde ik aan te tonen dat de timing van De Bruyne perfect is. Wanneer Lukaku de bal beroert, kijkt De Bruyne naar de bal. Alle andere momenten scant hij de omgeving, terwijl "gewone" spelers naar de bal zouden blijven kijken."

De manier waarop De Bruyne alle opgeslorpte informatie gebruikt, is een kunst. Geir Jordet

"Het heeft iets heel elegants", gaat Jordet verder. "En de manier waarop hij alle opgeslorpte informatie gebruikt, is een kunst. Door de "scanning" weet De Bruyne dat zijn ploegmaats aan de tweede paal staan. Veel andere spelers zouden daar geen enkel besef van hebben."

Xavi de strafste, ook Mbappé indrukwekkend

Jordet noemt De Bruyne in het rijtje van strafste "scanners" die hij in ruim 10 jaar onderzoek al tegenkwam. Al stak één speler boven de rest uit: "Xavi. Die haalde gemiddeld 8,3 scans in de 10 seconden voor hij de bal kreeg. Normale voetballers halen tussen de 3 en 4 scans." "Veel hangt overigens wel af van de positie waarin ze spelen. Bij middenvelders ligt het gemiddelde het hoogste, terwijl spitsen het laagste scoren." "Een aanvaller waar ik wel erg van onder de indruk ben, is Kylian Mbappé. De Fransman scoort dubbel zo hoog als aanvallers gewoonlijk doen. Velen spreken over de ongeziene loopsnelheid van Mbappé, maar in zijn hoofd is hij minstens even snel."

Bekijk hieronder de assist van De Bruyne met de vele "scans":

Wie is Geir Jordet?