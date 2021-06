Qhubeka-Assos laat Victor Campenaerts debuteren in de Tour

De 29-jarige werelduurrecordhouder, die zich dit seizoen omschoolde tot klassiek renner, nam al vijf keer deel aan de Giro (2017-2021) - hij won dit jaar de 15e rit - en twee keer aan de Vuelta (2016 en 2018), maar nog nooit aan de Tour.



Ook twee andere Qhubeka-renners mogen proeven van hun eerste Ronde van Frankrijk, namelijk de Amerikaan Sean Bennet (25) en de Zuid-Afrikaan Nicholas Dlamini (25).

Opvallend: Dlamini wordt de eerste zwarte Zuid-Afrikaan in de Tour. "Geselecteerd worden is een absolute droom", zegt Dlamini, die opgroeide in een buitenwijk van Kaapstad. "Ik droomde hier als kind al van en nu het echt gaat gebeuren, voelt het onwerkelijk.