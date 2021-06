Papa Witsel in tranen na terugkeer Axel: "Toont aan hoe een familie meeleeft"

Denemarken-België in minuut 59: Axel Witsel mag beginnen aan zijn 110e interland als Rode Duivel. Geen evidentie aangezien het lange tijd uiterst twijfelachtig was of Witsel er wel zou bij zijn op dit EK.

"Dit is echt mooi", stelt Frank Boeckx in Villa Sporza na het zien van een sterk geëmotioneerde Thierry Witsel net na de invalbeurt van zijn zoon. "Dat toont aan hoe sterk een familie meeleeft met de spelers. Alles wat je dan verkeerd zou zeggen als analist, raakt meer mensen dan je denkt."

"De invalbeurt van Witsel was goed", gaat Franky Van der Elst verder. "Hij hield het simpel, maar dat is ook logisch. Een half uur is meteen wel best veel voor iemand die 5 maanden out is geweest. Het was aan hem om de balans te houden in de ploeg."