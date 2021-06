De Rode Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren, maar een beeld wou de KBVB ons toch niet onthouden. In een wedstrijdje met de invallers kreeg Michy Batshuayi een bal in zijn gezicht. Beelden die meteen doen denken aan zijn match tegen Engeland op het WK in 2018. "Again", klonk het op Instagram.