Niet gewenst bij Feyenoord tot revelatie op dit EK: maak kennis met Denzel Dumfries van Oranje

Het gaat snel voor Nederland op dit EK. Oranje is na zeges tegen Oekraïne en Oostenrijk al helemaal zeker van groepswinst. De grote uitblinker was in de voorbije wedstrijden niet Memphis of Wijnaldum, maar de verrassende PSV-rechtsback Denzel Dumfries.

Flankverdediger Denzel Dumfries is nu al een van de revelaties van dit toernooi. Met doelpunten in beide groepswedstrijden maakte hij zichzelf incontournable in het elftal van bondscoach Frank de Boer. Een compleet nieuwe naam op het hoogste toneel is Dumfries niet meer. De 25-jarige Nederlander is al enkele seizoenen titularis bij PSV en schopte het intussen ook tot aanvoerder. Het lijkt erop dat hij na deze zomer voor het eerst zal mogen proeven van een buitenlandse topcompetitie. In de maanden voor het EK groeide Dumfries uit tot een vaste waarde in het nationale elftal van Frank de Boer. Inmiddels is hij als onvermoeibare flankverdediger niet langer weg te denken uit Oranje.

Geen kans bij Feyenoord en FC Dordrecht

Makkelijk was het voor Denzel Dumfries allerminst in zijn eerste jaren als voetballer. Tevergeefs klopte hij als tiener aan bij zowel Feyenoord als FC Dordrecht, maar telkens werd hij wandelen gestuurd. Sparta Rotterdam zag een samenwerking wel zitten en haalde hem weg bij amateurclub Barendrecht. Intussen had Dumfries ook 2 vriendschappelijke duels gespeeld voor de nationale ploeg van Aruba. Een officiële wedstrijd in het shirt van Aruba weigerde hij om zijn kansen bij Oranje niet te hypothekeren. Je weet immers maar nooit. In de jaren nadien ging het razendsnel voor Dumfries. In navolging van Dries Mertens werd hij verkozen als grootste talent in de Eerste Divisie en versierde hij een transfer naar Heerenveen. Daar plukte PSV hem in 2018 voor 5,5 miljoen euro weg om de Colombiaan Santiago Arias op te volgen.

Eerste vaste rechtsback sinds Gregory van der Wiel

De stormachtige ontwikkeling van Dumfries is in elk geval een godsgeschenk voor Frank de Boer. Sinds het EK in 2012 moest Oranje het jaren stellen zonder een vaste rechtsback. Op het WK in Brazilië in 2014 kon de polyvalente Dirk Kuijt het hiaat op de rechterkant, dat Gregory van der Wiel naliet, nog succesvol invullen, maar nadien volgde de gapende leegte. Frank de Boer probeerde in zijn eerste maanden als bondscoach Hans Hateboer en Kenny Tete uit, maar keerde al snel op zijn stappen terug. Dumfries maakte onder meer indruk in de Nations League en in de oefenmatchen voor het EK en zou zijn plek niet meer uit handen geven.

Toptransfer na het EK?

Elke dag ziet het er steeds minder waarschijnlijk uit dat Dumfries ook volgend seizoen nog in het shirt van PSV speelt. De 25-jarige verdediger kan in de Eredivsie niet veel meer leren en lijkt toe aan een stap hogerop. Met 4 doelpunten en 9 assists in het afgelopen seizoen voor PSV bewees hij dat zijn doelpunten op dit EK geen toevalstreffers zijn. Ook de Nederlandse media waren het er na zijn wedstrijd tegen Oostenrijk over eens: "Dumfries is klaar voor een stap hogerop." Aan belangstelling is er in elk geval geen gebrek. Zo zou het Inter Milaan van Romelu Lukaku de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook Marcel Brands, voormalig technisch directeur bij PSV en nu aan de slag bij Everton, liet al weten geïnteresseerd te zijn.