Moment van Karl: "De Schotse kilten gingen omhoog, de ballen werden getoond"

Vocaal was de Tartan Army niet te stuiten in Wembley. Dat had ook Karl gezien en gehoord. "De Schotten verdienen vandaag het moment van de dag. Ze zijn niet als bange angsthazen naar Wembley afgezakt, integendeel."

"De kilten gingen omhoog, de ballen werden getoond en de Engelsen hadden schrik van de Schotten. Ook in de tribunes: de Schotse fans waren maar met 2.500 in het stadion en lieten van zich horen met 'The Flower of Scotland'."





"Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze Kroatië kloppen en zich plaatsen voor de volgende ronde. Leve Schotland!"