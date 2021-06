Lotto-Soudal heeft selectie voor de Tour op papier: Caleb Ewan kopman

Op 26 juni krijgen we er naast het EK voetbal nog een enorm sportevenement bij. De Tourkaravaan trekt zich dan in Brest op gang voor de eerste etappe.

Lotto-Soudal liet alvast weten welke 8 renners hun kleuren mogen verdedigen. Caleb Ewan zal in de vlakke etappes op zoek gaan naar sprintoverwinningen. Onder meer Philippe Gilbert en Thomas De Gendt zullen zich mogen uitleven in de ritten met meer hoogtemeters.

"Het overgrote deel van onze renners is in topvorm uit de Dauphiné en Baloise Belgium Tour gekomen", liet Lelangue weten. "Het is overduidelijk dat Caleb Ewan onze absolute en terechte kopman is."

"Ik zie wel zes of zeven ritten waar sprinters het onder mekaar kunnen uitmaken voor de ritzege. Calebs vaste trein, met Jasper De Buyst en Roger Kluge, werd in de Baloise Belgium Tour met succes uitgebreid met Harry Sweeny en Tosh Van der Sande, een combinatie die - eerder dit jaar - ook al succesrijk was in de UAE Tour."



"De overige drie plaatsen zijn ingenomen door vrijbuiters", vervolgde Lelangue. "Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Brent Van Moer zullen in de niet-sprintersritten gaan voor ritzeges.