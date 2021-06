INEOS maakt met Thomas, Carapaz en Hart bijzonder sterke Tour-selectie bekend

Vorig jaar beet de Britse ploeg nog in het stof. Egan Bernal (de winnaar van 2019) kon niet bevestigen en verliet geblesseerd de Tour eerder dan gedacht. De winnaar van de Giro is er nu dan ook niet bij.

Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Luke Rowe, Geraint Thomas en Dylan van Baarle verdedigen straks de kleuren van INEOS in de Tour. De troepen van teambaas Dave Brailsford gaan vanaf 26 juni vol voor een achtste eindzege in de grootste rittenkoers ter wereld.

"Collectieve kracht is de sleutel tot deze Tour"

Wel van de partij zijn klassementsmannen Geraint Thomas, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart. Thomas won de Tour al in 2018 en heeft de goede vorm, met ook een eindzege in de Ronde van Romandië, te pakken.

Carapaz was dan weer de eindwinnaar in de Ronde van Zwitserland. Geoghegan Hart zette vorig jaar de Ronde van Italië op zijn palmares.

"We gaan deze Tour niet winnen door in de wielen te zitten", vertelde teambaas Dave Brailsford. "We hebben het team om het initiatief te nemen en elke kans te grijpen. We hebben onze racefilosofie aangepast en rijden nu agressiever."



"Deze meer avontuurlijke aanpak heeft ons tot onbevreesd koersen geleid en zo zullen we de Tour ook aanvatten. De sleutel is onze collectieve kracht en kameraadschap."