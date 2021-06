Dylan Teuns trekt met Bahrein-Victorious naar de Tour, geen Padoen en Landa

Vorig jaar was Dylan Teuns nog zwaar ontgoocheld nadat hij niet mee mocht naar de Tour de France. Straks staat hij op 26 juni in Brest wel aan de start van "La Grande Boucle". Vanaf dan mag hij van zijn team op zoek gaan naar een tweede ritzege. In 2019 zegevierde Teuns al op La Planche des Belles Filles.

Mikel Landa is er niet bij, want Bahrein legt voor het klassement zijn eieren in het mandje van Jack Haig. De 27-jarige Australiër werd nog vijfde in de afgelopen Dauphiné.