Brian Priske op eerste persbabbel bij Antwerp: "België is mooie stap vooruit"

Brian Priske heeft voor het eerst als coach van Antwerp de pers toegesproken. De Deen had het onder meer over zijn keuze voor The Great Old en zijn ambities: "Ik wil voortbouwen op de fundamenten die mijn voorgangers hier neerlegden."

Priske: "Ik ben de Belgische competitie altijd blijven volgen"

Priske streek begin deze maand neer in België om Frank Vercauteren op te volgen als coach van Antwerp. De Deense ex-speler van Genk en Club Brugge werd in 2020 als coach kampioen in Denemarken met Midtjylland en was toe aan een buitenlands avontuur, zo vertelde hij vrijdag. "Ik wou al een tijdje naar het buitenland. De Belgische competitie is een goede stap vooruit voor een Deense coach. Ik ken België natuurlijk, gezien mijn verleden hier. Ik ben de competitie altijd blijven volgen. Hier is veel kwaliteit en veel voetbalpassie."

"Ik ben blij hier te zijn en kijk ernaar uit om te starten. Ik ben de laatste weken bezig geweest om mijn team samen te stellen. Ik weet dat ik een goed team en goede spelers zal nodig hebben om mijn doelen te bereiken." "Mijn voorgangers hebben hier stevige fundamenten neergelegd. Dat respecteer ik. Ik kijk ernaar uit om daarop verder te bouwen. Hopelijk kunnen de fans volgend seizoen ook terugkeren, want die zijn hier fantastisch en kunnen ons verder pushen."

Priske werd in Denemarken al kampioen met Midtjylland.

Antwerp-manager Jacques: "De druk is er, maar Priske durft"

Antwerp-manager Sven Jacques gaf nog een woordje duiding waarom de keuze op Priske is gevallen. "Vorig seizoen was raar en moeilijk", opende hij. "We hadden eerste een coach die voor een stijlbreuk zorgde met het verleden, maar hij vertrok halverwege het seizoen", doelde hij op Ivan Leko.

"Daarna hadden we een coach die overnam in moeilijke omstandigheden en naar het seizoen afsloot met goede resultaten. Het was belangrijk dat we een nieuwe coach vonden die net als zijn voorgangers de wil heeft om te winnen en de passie om er vol voor te gaan. Priske heeft dat."

"Brian kent onze competitie goed en is heel goed voorbereid. Hij wil met deze club een volgende stap zetten, al zal dat na vier goede jaren niet gemakkelijk zijn. De druk is er, maar Priske durft dit project aan te gaan", zegt Jacques.

Priske wil met deze club een volgende stap zetten, al zal dat na vier goede jaren niet gemakkelijk zijn.

Na het vertrek van sportief directeur Luciano D'Onofrio is Antwerp nog op zoek naar een opvolger. "We hebben de laatste tijd met een minimum aan mensen rondgedraaid. We hebben zowel in sportieve als in extra-sportieve zin nieuwe profielen nodig."

"De nieuwe sportieve directeur moet binnen onze club passen en bovendien een boegbeeld als D'Onofrio vervangen. Dat is niet evident, maar we zijn aan het spreken met kandidaten. We hopen snel nieuws te hebben. Ook hopen we zo snel mogelijk nog een nieuwe speler voor te stellen." Ondertussen stelde Antwerp met Björn Engels en Jelle Bataille al twee nieuwe aanwinsten voor.

Het vraagstuk Mbokani: "Hij denkt meer en meer na over toekomst na voetbal"