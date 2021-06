Brazilië zet ook Peru vlot weg, Neymar maakt z'n 68e goal, nog 9 tot Pelé

Na 12 minuten viel de openingsgoal langs Sandro van dichtbij, maar Tite was niet content. "Onze eerste helft was niet wat ik verwachtte."

Zoals bondscoach Tite beloofde, gebruikt hij deze Copa als voorbereiding op het WK 2022 in Qatar. Zo gooide hij 6 spelers die niet in actie kwamen in de openingsmatch tegen Venezuela (3-0) in de wei.

Neymar nadert tot 9 goals van Pelé

Voor Neymar was het zijn 68e doelpunt in het Seleçao-shirt. Daarmee steekt de PSG-aanvaller voormalig Inter- en Real-icoon Ronaldo voorbij als nummer 2 op de topschutterslijst aller tijden voor Brazilië. Enkel Pelé doet beter met 77 goals. Dat deed de 80'er in 92 wedstrijden. Neymar kwam aan zijn 68 in 107 matchen.

"Het is een enorme eer voor mij dat ik deel kan uitmaken van de geschiedenis van het Braziliaanse team", reageerde Neymar. "Om eerlijk te zijn was mijn droom gewoon om voor Brazilië te spelen. Ik had nooit gedacht dat ik aan deze cijfers zou raken."