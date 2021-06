Aster Nzeyimana in EK-Tribune: "De maturiteit van Nederland was indrukwekkend"

Aster Nzeyimana verzorgde gisteren de tv-commentaar bij de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

"Die 3-5-2, daar worden ze wedstrijd na wedstrijd beter in. De drie verdedigers met De Vrij, De Ligt en Blind vormen echt een goed trio. Ik was echt onder de indruk van Nederland, maar ik wil het wel nog eens zien tegen een grote tegenstander."

"Malen brengt eens iets anders"

En vooraan in de spits? "Je kan niet om Weghorst heen, maar Malen biedt eens iets anders. Het leuke aan Malen is de diepgang. De ruimte die er kwam in de rug van de Oostenrijkers werd perfect benut."

"Het doelpunt van Dumfries waar Depay Malen wegstuurt, was exact wat Frank de Boer wou. Malen stond er nog geen 10 minuten op (in de plaats van Weghorst, red) en hij gaf meteen een assist. Misschien had hij hem zelfs sneller kunnen brengen, want dat is wat ze nodig hadden."