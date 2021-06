Antwerp verrast en legt verdediger Björn Engels voor 5 seizoenen vast

Antwerp heeft met Engels hun nieuwe verdediger voorgesteld. Engels, voormalig speler van Club Brugge, komt over van Aston Villa, vorig jaar 11e in de Premier League.

De 26-jarige Engels heeft er al heel wat ploegen opzitten. Hij brak in 2013 door in het eerste elftal van Club Brugge. Daar groeide de kloeke verdediger al snel uit tot sterkhouder centraal achterin. In 2017 begon hij aan zijn buitenlands avontuur en trok hij naar Olympiakos.

Een jaar later werd Engels uitgehuurd aan Stade Reims, waar hij indruk maakte. Reims nam hem in 2019 definitief over van Olympiakos, maar verpatste Engels meteen door aan Aston Villa voor zo'n 8 miljoen euro.

In de Premier League begon hij goed, maar een hardnekkige blessure aan het begin van vorig seizoen hield hem lang aan de kant. Daarna slaagde Engels er niet meer in om minuten te verzamelen bij Villa, waar hij in de pikorde was weggezakt.

Bij Antwerp hoopt hij nu zijn carrière nieuw leven in te blazen. Na Michael Frey is Engels al de tweede aanwinst voor The Great Old dit transferluik.