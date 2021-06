Almeida boekt eerste profzege in Portugal, Ion Izagirre is Spaans kampioen tegen de klok

Het Spaanse kampioenschap tijdrijden ging door in de provincie Alicante. Ion Izagirre (Astana) was na 32,1 kilometer de snelste. Hij hield een marge van slechts 1 seconde over op David de la Cruz (UAE-Team Emirates).

De 20-jarige Carlos Rodriguez (Ineos) mocht mee op het podium. Titelverdediger Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) eindigde pas als 5e.

In Portugal was het allemaal een stuk minder spannend. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) haalde het met een ruime voorsprong voor Rafael Reis en José Carlos Prates Neves Fernandes.

Het is voor Almeida overigens zijn allereerste profzege. In de Ronde van Italië was hij er in het verleden (4 keer 2e) al meermaals heel dicht bij.