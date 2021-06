Waasland-Beveren stelt nieuwe coach Schneider en ambities voor 1B voor

Waasland-Beveren legt de focus vanaf nu op 1B. Vandaag heeft de club de trainingen hervat en dat met hun nieuwe coach Marc Schneider. "We willen een stevige structuur neerzetten", vertelde sportief directeur Roger Stilz.

Waasland-Beveren heeft vandaag de trainingen hervat met de nieuwe hoofdcoach Marc Schneider. De 40-jarige Zwitser volgt Nicky Hayen op als T1 van de Waaslanders. Hij zal de club leiden in 1B na de degradatie na twee wedstrijden tegen Seraing in de play-offs. Schneider bracht ook zijn assistent, de 39-jarige Pascal Cerrone, mee naar de Freethiel. "Een nieuw seizoen, een nieuwe start en dit met een pak nieuwe gezichten op Waasland-Beveren", stelde sportief directeur Roger Stilz. "Een daarvan is Marc Schneider, onze hoofdcoach. Hij voldeed aan het profiel dat we voorop gesteld hadden. Een van de criteria was dat hij spelers verder moet ontwikkelen." "Bij de ploegen waar hij voorheen aan de slag was, diende hij ook elk jaar een nieuwe kern te kneden omdat er jongens vertrokken of werden aangetrokken." "Een tweede punt is dat Marc Schneider denkt op strategisch vlak en open staat voor nieuwe technologieën die we willen aanwenden in Waasland-Beveren."

De trainersstaf werd aangepast met de komst van Marc Schneider en Pascal Cerrone. "Zij kunnen ook nog rekenen op Gunter Vandenbroeck, Sven Van Der Jeugt, Balder Berckmans en Johan Verelst. De leiding van het medische compartiment is nu in handen van de dokters Thomas en Jan Mathieu." "Mijn job de laatste weken, en dat doe ik eigenlijk al een hele tijd, is een degelijke structuur neer te poten hier op de Freethiel. Er werden hier al een pak nieuwigheden uit de grond gestampt. Er is een nieuw oefenveld, een nieuwe gym en een intense tracking van onze spelers."

"Het is niet de bedoeling achterom te kijken, maar vooruit. Onze voorbereidingsperiode is heel lang maar dat is nodig om alles netjes op punt te krijgen", vervolgt Roger Stilz.

Met welke ambitie begint Waasland-Beveren nu aan het nieuwe seizoen? "Nadat zeker was dat we degradeerden gaf ik al een persconferentie. Ik zei toen dat we het niet moesten hebben over resultaten."

"Het komt erop aan een stevige structuur neer te zetten. Goede resultaten volgen daarop. Er wordt hier elke dag hard gewerkt. Wij willen een ploeg die in elke linie sterk staat."

"Er zal nog wel wat beweging zijn op het gebied van transfers. Onze kern zal dit seizoen zeker niet zo ruim zijn als vorig seizoen, dat is wel een zekerheid", besloot Roger Stilz.

