Viviani tankt nog wat vertrouwen na tweede sprintzege in Adriatica Ionica Race

In de derde en laatste rit van de Ionica Adriatica Race trok het peloton van Ferrara naar Comacchio. Onderweg kregen de renners liefst zes grindstroken onder de wielen geschoven, maar die bleken niet lastig genoeg om het peloton in stukken te doen breken.

Een sprint moest voor de beslissing zorgen en daarin was Elia Viviani opnieuw de sterkste. Hij versloeg in het Italiaanse shirt zijn landgenoot Jakub Mareczko (Vini Zabu) in een rechtstreeks duel.

De tweede sprintzege in drie dagen tijd is voor Viviani ongetwijfeld een opsteker richting de Olympische Spelen, waar hij zijn titel in het omnium verdedigt.

De eindzege in de Adriatica Ionica Race is voor Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), die gisteren de koninginnenrit won.