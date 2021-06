Villa Sporza over hoofdblessures: "Voetbal is een gevaarlijke sport"

"Het heeft vaak met timing te maken", stelt Sonck. "De ene is net iets sneller dan de andere." Mulder weet dat vroeger meer de armen werden gebruikt om het hoofd te beschermen. "Je had toen wel de "elleboog van de week", maar wel minder hoofdblessures. Het is misschien nu ook omdat ze allemaal atletischer zijn geworden."



Er worden wat beelden getoond: "Soms vind ik het ook een beetje dom", stelt Mulder. "Ga er toch niet zo in."

Bij tackles zegt men dat de integriteit van een speler niet in gevaar mag gebracht worden, werpt Vannieuwkerke op. Wat dan gezegd van Gosens, die inkomt op Pavard in een poging om 1-1 te maken in Frankrijk-Duitsland?

Sonck en Mulder pleiten voor de aanvaller: "Duitsland staat 1-0 achter, ik vind het geweldig hoe hij erin vliegt om de 1-1 te proberen maken", aldus de Nederlander. Gosens raakte Pavard met zijn achterste. Sonck: "Stel dat hij in dezelfde snelheid de bal net ervoor raakt en hij scoort."

De slotsom is: "Voetbal is een gevaarlijke sport. Maar wielrennen is dat ook. We zetten toch ook geen zijwieltjes bij de renners?" Mulder besloot met een boutade: "We kunnen koppen verbieden en slidings ook."

Het panel was wel akkoord dat er een verantwoordelijkheid is voor de medische staf om een speler die geraakt is aan het hoofd niet snel snel weer het veld op te sturen, zoals bij Jan Vertonghen in de Champions League tussen Tottenham en Ajax enkele jaren geleden.