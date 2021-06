Vandenbempt: "Verliezen tegen Finland is een verschrikkelijk slecht idee"

Zouden de Rode Duivels beter groepswinst vermijden op het EK? Komen ze zo op papier in een makkelijkere tabelhelft? Peter Vandenbempt beantwoordde na de wedstrijd tegen Denemarken in onze Facebook Live de speculaties met een duidelijke "neen".

De Rode Duivels stevenen af op winst in groep B. Of nestelen ze zich in een gunstigere positie als nummer 2? Onze commentator vindt het geen goed idee. "De Belgen moeten spelen om te winnen", stelt Peter Vandenbempt. "Ze zitten in een ritme waarin ze alles willen winnen. Dat mag je niet onderbreken om te rekenen." "Je moet al verliezen tegen Finland om tweede te worden. Dat is toch een slecht idee?"

Het ritme onderbreken om te rekenen? Neen, gewoon spelen om te winnen. Peter Vandenbempt

"Voor iedereen die denkt dat België het verder had kunnen schoppen op het WK: als België tweede was geëindigd en zo speelde tegen Colombia als tegen Japan, dan lag je er wél al uit in die achtste finales." "En ik zag ze ook nog niet met de vingers in de neus voorbij een sterk Kroatië geraken. Dus hebben ze dat toen goed gedaan. Het juiste pad gekozen en geweldige wedstrijd tegen Brazilië gespeeld."

"Duidelijke overwinning tegen Finland"

"Nu de kwalificatie al op zak is en er in principe nog één puntje nodig is voor groepswinst, kan het zijn dat Martinez de wedstrijd tegen de Finnen gaat beginnen met een aantal andere spelers", gaat Peter Vandenbempt voort. "Jeremy Doku daar één van kan zijn, denk ik. Ik ben echt benieuwd hoe zulke jongens het ervan af gaan brengen op zo’n EK." "De Finnen hebben trouwens een heel beperkt elftal. Als België z’n niveau haalt en tempo ontwikkelt, dan moet dat een duidelijke overwinning geven."

De Bruyne zou ik wel laten starten als voorbereiding op wat nog komt. Peter Vandenbempt