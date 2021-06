Sergio Ramos in tranen bij afscheid van Real Madrid: "Ik draag jullie in mijn hart"

"Er wacht een nieuwe en spannende toekomst"

"Ik wil mijn familie bedanken. Ook mijn club, de president, de coaches en de medewerkers van de club", ging Ramos daarna verder. "Ik kijk naar jullie gezichten en heb het moeilijk om niet emotioneel te worden. Bedankt ook aan de fans. Ik had graag afscheid genomen in het Santiago Bernabeu. Maar ik zal jullie altijd in mijn hart dragen."

"Een schitterende periode in mijn leven zit erop. Maar er wacht een nieuwe spannende toekomst. Ik kijk ernaar uit om mijn niveau te tonen en meer trofeeën te winnen. Dit is een tot ziens, want vroeg of laat kom ik terug."

Waar de toekomst van Sergio Ramos ligt, is nog niet duidelijk. Bij Real Madrid stapelde hij de prijzen alvast op. De 180-voudige international won met Real 5 titels, 4 keer de Champions League en pakte ook 2 keer de Copa del Rey.