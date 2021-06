Schick geniet nog na van zijn werelddoelpunt: "Dat zal ik nooit vergeten"

In de 52e minuut voelde Schick zijn moment gekomen. De bal rolde maar net over de middenlijn waarop de Tsjechische aanvaller het leer heerlijk in doel krulde. De Schotse doelman Marshall kwam te laat.

"Om eerlijk te zijn, wist ik enkele milliseconden niet dat de bal erin ging. De bal hing eeuwig in de lucht en als hij toen binnenvloog, kon ik het niet geloven."

"Toen werd het hele stadion stil en begonnen enkele Tsjechische fans te juichen. Dat was een enorme vreugde. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten."