Roemeense gewichtheffers zijn niet welkom op de Olympische Spelen

"De sanctie voor de Roemeense federatie is gebaseerd op vijf dopinginbreuken in 2012, door vijf verschillende atleten. De vijf inbreuken hadden allemaal te maken met anabole steroïden", aldus de IWF in een persbericht.

"Vier van de inbreuken werden vastgesteld bij de vier Roemeense gewichtheffers op de Olympische Spelen van Londen 2012: Florin Croitoru, Gabriel Sincraian, Razvan Martin en Roxana Cocos."

"De abnormale testresultaten werden in 2019 bekendgemaakt als onderdeel van het programma voor heranalyse van het Internationaal Olympisch Comité", gaat de tekst voort.

Roemenië kan beroep aantekenen tegen de sanctie bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

De IWF heeft al drie bonden om soortgelijke redenen geschorst, namelijk Thailand, Egypte en Maleisië.