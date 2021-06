Phillips ontpopt zich tot revelatie van Engeland: "Ik kreeg zo'n 300 berichten"

Phillips speelde in de 1-0-zege tegen Kroatië een dijk van een wedstrijd. De felicitaties vlogen dan ook in het rond. "Ik kreeg zo veel berichten", vertelt hij.

"Ik denk dat het 3 uur duurde om de groepschat van de familie te lezen. Er waren zo'n 300 berichten. Daarin stond vaak "goed gedaan" en "zo trots op je"."

Phillips wist ook nauwelijks waar hij het had nadat bondscoach Gareth Southgate hem had verteld dat hij zou starten. "Mijn eerste reactie was: "oh God, hier zijn we dan. Ik kan het niet geloven". Het voelde alsof mjin hart even stilstond. Het was een heel trots moment."