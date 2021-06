Oudste rivalenstrijd krijgt vervolg: Engeland - Schotland is meer dan voetbal

Vooral door politiek-sociale redenen. Veel Schotten voelen al hun leven lang een afkeer voor alles wat Engels is en hebben een sterke drang om zich los te scheuren van het Verenigd Koninkrijk. Om de zoveel jaar klinkt opnieuw de schreeuw om een referendum voor onafhankelijkheid.

Bijna 150 jaar en 114 interlands later is de rivaliteit tussen beide teams alleen maar toegenomen.

Het was de eerste officiële internationale voetbalwedstrijd ooit. Gespeeld op een cricketveld, met 4.000 fans als getuige van een historische gebeurtenis.

De tandartsstoel van Gascoigne

Toen de Engelse fans het Schotse nationale volkslied "Flower of Scotland" volledig overstemden met boegeroep was de toon meteen gezet.

De meest memorabele ontmoeting in het voetbal vond plaats op het EK van '96. In het legendarische Wembley - ook morgen weer het podium van de burenstrijd - ontmoetten beide landen elkaar in de groepsfase.

Bekijk hieronder de beelden van het legendarische duel op het EK van '96

Het was wachten tot de tweede helft op een eerste doelpunt. Alan Shearer bracht de Engelsen met een kopbalgoal op voorsprong. Een kwartier voor tijd kreeg Schotland een unieke kans op de gelijkmaker. Alleen kreeg Gary McAllister zijn strafschop niet voorbij David Seaman - het is nog altijd een open wonde voor de hele natie.

De flamboyante Paul Gascoigne toonde geen genade en scoorde de 2-0. Een iconische treffer in de EK-geschiedenis. Gascoigne wipte de bal heerlijk over verdediger Hendry en volleerde het leer vervolgens onhoudbaar in doel.



Zijn viering is al even legendarisch. De middenvelder gaat ostentatief op zijn rug liggen, waarna ploegmaats met een drinkbus zijn gezicht vol water spuiten. Een verwijzing naar het beruchte incident in Hong Kong tijdens de EK-voorbereiding van de Engelsen.

Een drankspelletje op tandartsstoel liep toen stevig uit de hand. De foto's geraakten tot bij de Britse tabloids, die schande spraken van het voorval.