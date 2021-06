Onze analisten: "Kevin De Bruyne is een onwaarschijnlijke meerwaarde voor België"

1. "Schudden en beven, maar we winnen"

"Verdedigend kan het beter. We hebben afgezien en heel veel ruimtes gelaten", vindt Eddy Snelders.

"Het inspelen zonder Witsel en De Bruyne was minder. Dendoncker en Tielemans hadden het heel moeilijk in het middenveld."

Wim De Coninck: "In de eerste helft was het heel hard schrikken. Zonder Witsel, De Bruyne en Eden Hazard hebben we onze zwakheden gezien."



"Achterin was het schutterend, voetballend was het niks. Alle duels verloren, geen grinta, schudden en beven... We zagen alleen maar slechte zaken. Het enige positieve was dat het bij de rust "maar" 1-0 stond."

"Tielemans en Dendoncker haalden niet het niveau van tegen Rusland, integendeel. Daardoor moet je alleen maar hopen dat Witsel zijn niveau en dat van de ploeg nog wat opkrikt, want dat zal nodig zijn."

"Wel positief: we winnen. Dat is niet simpel als je achterkomt, zeker niet op dit EK. En we maken 2 schitterende doelpunten", gaat de voormalige doelman voort.



"Als we die kwaliteit op het veld hebben staan, zijn we offensief bijna niet af te stoppen. De vraag is alleen: waar zetten we het evenwicht in ons elftal? Dat we onze defensie ontlasten, want dat zal nodig zijn tegen echte toppers en dat we toch kunnen aanvallen?"