Onverwachte held Locatelli zadelt Squadra Azzurra op met luxeprobleem

Met twee doelpunten tegen Zwitserland en eerder ook al een sterke wedstrijd tegen Turkije heeft Manuel Locatelli zich op het EK aan het brede publiek gepresenteerd. Kenners van de Serie A wisten evenwel al langer dat de 23-jarige middenvelder heel wat in zijn mars heeft. Bij het bescheiden maar heerlijk voetballende Sassuolo toont Locatelli al 3 jaar dat hij bij de beste middenvelders in Italië hoort. Het voorbije seizoen had hij de meeste passes in de Serie A, gaf hij het hoogste aantal passes in één tijd en had hij ook de meeste baltoetsen. Op het lijstje met de meest efficiënte "tackelers" prijkt hij op de tweede plaats.

Doorgestuurd bij Milan, opengebloeid bij Sassuolo

Manuel Locatelli zette zijn eerste stapjes op het voetbalveld bij Atalanta en werd al op 11-jarige leeftijd weggeplukt door Milan. Bij de Rossoneri maakte hij in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn debuut in de Serie A. Ondanks een veelbelovende start deemsterde Locatelli mondjesmaat weg bij Milan, dat met de transfers van onder meer Biglia, Montolivo en Bakayoko voor de korte termijn koos. In 2018 werd Locatelli uitgeleend aan Sassuolo, dat hem een jaar later definitief overnam. Bij Sassuolo floreerde Locatelli al snel in het aanvallende voetbal van coach Roberto De Zerbi. Met zijn vista en passing groeide hij snel uit tot een steunpilaar in het team en bevestigde hij het voorbije seizoen ook de goeie dingen die hij bij momenten en op prille leeftijd al bij Milan getoond had.

Luxeprobleem op het middenveld

Dankzij zijn sterke prestaties bij Sassuolo mocht Manuel Locatelli vorig jaar debuteren bij de Squadra Azzurra. In zijn eerste interland, een 0-1-overwinning van Italië tegen Nederland, deelde hij op het middenveld meteen de lakens uit alsof hij nooit iets anders gedaan had. Sindsdien is Locatelli een vaste klant in de selecties van bondscoach Roberto Mancini, al had niemand verwacht dat de middenvelder op het EK in de basis zou staan. De driehoek Barella-Jorginho-Verratti geniet immers de voorkeur van Mancini, maar Verratti timmert nog aan de weg terug na een blessure. Die kans heeft Locatelli nu met beide handen gegrepen. En zo zit Italië plots met een luxeprobleem, want wat als Verratti opnieuw fit is? Zet je een speler die in bloedvorm verkeert en twee keer scoorde tegen Zwitserland zomaar op de bank? Of moet iemand anders wijken op het middenveld? Die knoop zal Mancini weldra moeten doorhakken.

Wat na het EK?