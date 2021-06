Nederige Rode Duivels: "We speelden dramatisch, we waren onherkenbaar"

Jan Vertonghen passeerde na de wedstrijd als eerste aan de microfoon. Hij wond er geen doekjes om.

"De Denen speelden een ander systeem en wij waren voor de rust onherkenbaar", legde de verdediger meteen de vinger op de wonde.

"Wij hadden geen rust aan de bal, we kwamen overal een stap te laat. Het was gewoon veel te weinig in alle opzichten."

"We wisten dat de Denen een sterk elftal vormden, dat hadden we al gezien in de Nations League. Maar nu speelden ze meer met hun hart, met veel enthousiasme en daar hebben we in de 1e helft te weinig tegenovergezet."

Met De Bruyne, Witsel en Eden Hazard na de rust kreeg de ploeg een nieuw elan.

Vertonghen: "Die gasten brengen een surplus aan kwaliteit. Daar moeten we niet flauw over doen. Ze horen erbij en als ze er niet bij zijn, dan voelen we dat. Maar dat geldt ook voor andere spelers."