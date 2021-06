LA Clippers nemen de leiding tegen Utah Jazz, ook Atlanta op voorsprong

Voor Utah scoorde Bojan Bogdanovic 32 punten, maar die leverden zijn team geen winst op. Utah kijkt in de ontmoeting van de halve finales tegen een 3-2-achterstand aan. Phoenix is de tegenstander in de finale in het westen.

Het was ook de eerste wedstrijd van de Clippers zonder hun sterspeler Kawhi Leonard. Hij liep een mogelijke kruisbandblessure op. Morgen wordt de 6e wedstrijd gespeeld in Los Angeles.

Paul George was de grote man bij de Clippers. Hij maakte 37 punten en was ook goed voor 16 rebounds. Daardoor won Los Angeles hun derde wedstrijd op rij.

Ook Atlanta aan de leiding

In de Eastern Conference gingen de Atlanta Hawks met de zege aan de haal tegen de Philadelphia 76ers (109-106). Ook daar staat de stand op 3-2, in het voordeel van Atlanta.



Trae Young was de uitblinker in het winnende kamp met 39 punten. Voor de 76ers volstonden de treffers van Joel Embiid (37 punten) en Seth Curry (36 punten) niet. In de finale in het oosten wacht Brooklyn of Milwaukee.

Elk duel wordt naar een best-of-seven gespeeld.