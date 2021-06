Kleine verrassing in Slovenië: Tratnik wint nationale tijdrit, Pogacar slechts 3e

Tadej Pogacar forceerde vorig jaar in de Tour nog een spectaculaire ommekeer in de (klim)tijdrit naar La Planche des Belles Filles, maar op het nationale kampioenschap was het hoogste schavotje niet voor hem weggelegd.

Pogacar finishte op 34 tellen van zijn sterkste landgenoot. In de Tour moet Pogacar twee keer aan de bak op zijn tijdritfiets: op dag 5 is er een chrono van 27 kilometer, de voorlaatste etappe is een tijdrit van 31 kilometer.

Primoz Roglic nam niet deel. Hij koerst niet meer voor de start van de Ronde van Frankrijk volgende zaterdag.