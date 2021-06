Hartpatiënt Christian Eriksen krijgt een defibrillator ingeplant

Christian Eriksen (29) stortte vorig weekend in tijdens de EK-match Denemarken - Finland (0-1). Ondertussen herstelt hij in een ziekenhuis in Kopenhagen, op een boogscheut van het stadion waar de Denen vanavond tegen de Rode Duivels voetballen.



De kans dat Eriksen in de toekomst nog zal voetballen, is niet ondenkbaar. De ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter krijgt een defibrillator ingeplant. Dat is een toestelletje dat zijn hart weer op gang trapt als het nog een keer hapert of stopt met pompen.

"Een noodzakelijke ingreep na een hartaanval", duidt de Deense voetbalbond. "Christian zal ingaan op het advies van nationale en internationale specialisten."