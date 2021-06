Enkelblessure na val in Halle houdt David Goffin weg van Wimbledon

Voor David Goffin wordt 2021 stilaan een annus horribilis. Onze landgenoot slaagt er maar niet in om zijn beste niveau te bereiken en op de Australian Open en op Roland Garros moest hij telkens na zijn eerste match al inpakken.

Voor Wimbledon laat Goffin zijn koffers alleszins thuis. Afgelopen maandag kwam hij ten val in de eerste ronde van het voorbereidingstoernooi van Halle.

Goffin liep er een enkelblessure op en is niet fit voor het Londense gras. Of er ook een streep getrokken wordt door deelname aan de Olympische Spelen, is niet duidelijk.