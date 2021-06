Cofidis trekt met kopman Guillaume Martin naar de Tour

Martin was al twee keer dicht bij een plek in de top tien van de Tour de France. In 2019 werd hij nog 12e en een jaar later deed hij met een 11e plek iets beter. De 28-jarige Fransman zou dan ook graag eens in de top 10 eindigen.

Hij krijgt daarvoor de hulp van zeven ploegmakkers, maar de ploeg maakte op Twitter voorlopig slechts 6 namen bekend. Buiten Martin zijn dat ook nog Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke, Anthony Perez, Jesus Herrada en Christophe Laporte.

Op zaterdag 26 juni gaat de Ronde van Frankrijk van start in Brest.