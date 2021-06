Analyse: van "Belgen waren niet klaar" naar "Gewoon wereldklasse"

"En opgelet: als de Belgen dan toch eens een Deen in de problemen kunnen brengen, helpen de Denen elkaar. Het is een tactisch verhaal, maar het enthousiasme en de beleving van de Denen overstijgt die tactiek. Daar moet België een tandje bijzetten."

Imke Courtois: "We hebben Kevin De Bruyne nodig. Hij is de man die de juiste pass kan versturen en altijd de ruimte vindt, met en zonder bal."

"Er zijn oplossingen voor: de tegengestelde beweging maken, maar vooral lopen zonder bal. En van je man af geraken. Lukaku is er één keer in geslaagd, maar voor de rest kon niemand zijn mannetje uitschakelen."

"Eerst het tactische verhaal. We waren nergens vrij. Als de Denen op deze manier spelen, heeft elke Belg een mannetje in zijn nek hangen. Je moet eerst van je directe tegenstander zien af te geraken. Dat is niet gemakkelijk."

Voor de rust werden de pijnpunten bij de Belgen blootgelegd. "De Denen zetten al heel snel in de wedstrijd hoge druk. Als je dan zo'n bal inspeelt zoals Denayer, dan ben je de lul. Dan loop je achter de feiten aan en sluipt er wat onzekerheid in je team", opende Ruud Vormer de bespreking.

De analyse van de 1e helft:

"Lukaku ligt twee keer aan de basis van de goal"

De tweede helft bracht beterschap bij de Rode Duivels en dat was toch vooral te danken aan de inbreng van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. "Dit is gewoon wereldklasse", zegt Gert Verheyen "We zouden druven te vergeten dat ze uit blessure komen. Als je dat kunt tonen, dat is wereldklasse."

"Het hele EK zit vol met goeie spelers, maar er zijn een stuk of 10 spelers die dat nog veel meer hebben waar de rest niet aankan. Dan zie je wat het verschil is tussen een gewone goeie en wereldklasse."

"Ik zei het in de rust: je moet een keer je man kwijt geraken. Dat lukt Lukaku met Vestergaard bij de 1-1 en bij de 1-2 is dat eigenlijk hetzelfde. En hoe De Bruyne die bal dan binnentrapt: hard en gecontroleerd. Er zijn er niet veel die dat doen, grote klasse."

"En voor mij zit de verdienste ook heel hard bij Lukaku, hij ligt twee keer aan de basis van de goal."

Wesley Sonck was enorm onder de indruk van de actie van De Bruyne bij de gelijkmaker. "Die heeft een drone in zijn hoofd, dat kan niet anders. Hij ziet iets dat wij niet zien en dat op dit niveau. Hij heeft niet alleen het overzicht, maar ook de techniek om het uit te voeren."