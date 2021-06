Had hij na een slopende tijdrit van 38 kilometer nog niet genoeg gefietst? Of had de kersverse Belgisch kampioen tijdrijden iets te enthousiast gevierd met zijn supporters in Ingelmunster? Yves Lampaert kroop in elk geval weer op het zadel na zijn titelfeest om naar huis te fietsen. "Is er een schonere coureur dan Yves Lampaert", vraagt fan van het eerste uur Linde Merckpoel zich af.