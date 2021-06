"Belgische goals waren kunstwerken": buitenlandse pers looft Rode Duivels

Engeland - BBC: "Match van het toernooi tot dusver"

"De grote spelers stonden op in de cruciale momenten. Ik kan ook de geweldige tactische ingreep van Roberto Martinez niet genoeg benadrukken. Dit was tot dusver de beste wedstrijd van het toernooi."

Bij de Britse publieke omroep BBC klonk niets dan lof voor de Rode Duivels. "Ik was op zoek naar de X-factor in dit toernooi en de Belgen hebben daarvoor gezorgd", vertelde analiste Karen Carney.

Engeland - ITV: "Een PlayStation-goal!"

De commentatoren bij de Engelse rechtenhouder ITV gingen door het dolle heen bij de Belgische goals. Co-commentator Ally McCoist noemde beide doelpunten "kunstwerkjes".

"De intrede van Kevin De Bruyne heeft de match met één zet doen kantelen", aldus McCoist. "Hij was magnifiek - niets meer, niets minder. De controle en het inzicht dat hij toonde bij de gelijkmaker was subliem. De hele wereld dacht dat De Bruyne zou schieten, maar met een zijwaartse pass speelde hij Thorgan Hazard vrij. Het was een PlayStation-goal!"